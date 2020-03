Das Prinzip verstehen laut einer Studie aus Neuseeland schon Bergpapageien, auch Keas genannt. Wenn die sich entscheiden müssen, wägen sie demnach erstmal Wahrscheinlichkeiten ab. Eine Psychologin und ein Psychologe haben die Tiere auf ein Spiel trainiert. Wenn ein schwarzer Spielstein gezogen wurde, gab es ein Leckerli, bei einem orangefarbenen nichts. Die Papageien durften dann entscheiden, aus welchem Glas ein Spielstein gezogen wurde. In denen waren schwarze und orangefarbene Spielsteine in unterschiedlichem Verhältnis drin. In mehreren Versuchen wählte die Mehrzahl der Vögel die Gläser mit der besten Erfolgschance.

Die Forschenden sagen, dass die Vögel dafür erkennen mussten, wie wahrscheinlich ein Erfolg ist, und sich dementsprechend entscheiden. Die Bergpapageien seien die erste Art außer dem Menschen und Menschenaffen, die sowas nachgewiesenermaßen kann.