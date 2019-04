Heißt: Der Aufstieg dauert oft mehr als zwei Wochen und dementsprechend viele große Geschäfte werden in den Camps hinterlassen. Oft wird der Kot entweder im Gletschereis vergraben oder in Spalten geworfen. Und das könnte durch den Klimawandel zum Problem werden: Wenn das Gletschereis taut und zig Tonnen Exkremente freigibt, könnten die am Ende zum Beispiel Flüsse verschmutzen. Seit letztem Jahr dürfen Kletterer ihre Fäkalien deswegen nur noch oberhalb von 4000 Metern in einer bestimmten Gletscherspalte entsorgen. Sonst müssen sie die gefrorenen Beutel aus ihren tragbaren Toiletten wieder mit zum Basiscamp nehmen.

Wegen der Auftau-Gefahr haben sich für die diesjährige Saison sechs von sieben Touranbietern dazu verpflichtet, die Hinterlassenschaften ihrer Teilnehmer wieder mit runter zu nehmen. Unter anderem USA Today berichtet, dass immerhin die Hälfte aller Bergsteiger auf dem Denali ihre Touren bei diesen sechs Anbietern bucht.