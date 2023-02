Lawinen sind nicht nur eine Gefahr für den Menschen, sie verändern auch den natürlichen Lebensraum von Tieren.

Eine Untersuchung aus den italienischen Alpen zeigt jetzt: Für die Artenvielfalt in der Vogelwelt kann das ein Vorteil sein. Bei Lawinen machen die Schneemassen nämlich oft dichte Wälder mit hohen Bäumen platt. Darin wohnen vor allem Meisen-Arten, Drosseln und Spechte.

Lebensraum wird neu geordnet

Lawinen schaffen innerhalb dichter Waldgebiete kleine Inseln mit Platz für Sträucher und kleinere Bäume. Und die sind wiederum attraktiv für Braunkehlchen, Ammern-Arten und andere Singvögel. Am Ende entsteht so ein Flickenteppich aus verschiedenen Lebensräumen für unterschiedliche Vogelarten und damit insgesamt eine höhere Biodiversität in einer Region. Die Forschenden hinter der Studie haben in Lawinengebieten deutlich mehr Vogelarten identifiziert als in Bergregionen ohne Lawinengefahr.

Die Fachleute sagen, dass auch der Klimawandel die Lawinenhäufigkeit beeinflusst, und damit die Biodiversität. Allerdings ist wohl noch nicht geklärt, ob die Erderwärmung zu mehr oder zu weniger Lawinenabgängen führt.