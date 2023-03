Im Sommer schwammen in der Oder hunderte Tonnen toter Fische.

Polnische Behörden haben bisher nicht aufgeklärt, wie es dazu kam. Die Umweltorganisation Greenpeace sagt jetzt: Die Verantwortung tragen polnische zwei Bergbaubetriebe. Sie hätten Salzwasser in den Fluss eingeleitet. Das steht in einem Bericht, der mehreren Medien vorliegt.

Salzige Abwässer aus einem Kohlebergwerk

Forschende, die für Greenpeace arbeiten, haben laut Medienberichten im Herbst und Winter wochenlang in Polen Wasserproben analysiert. Sie stellten demnach bei Zuflüssen zur Oder hohe Salzkonzentrationen fest - dort, wo Steinkohlebergwerke ihre Abwässer einleiten. Das Salz hat wohl dazu geführt, dass sich eine giftige Alge massenhaft vermehrt hat - das löste das Fischsterben aus. Weder der Minen-Betreiber noch das polnische Umweltministerium haben auf Fragen zu dem Bericht geantwortet. Greenpeace fordert von Polen jetzt unter anderem, dass es Einleitungen drosselt und dass die Betriebe Entsalzungsanlagen einbauen lassen.

Offizielle Ermittlungen bisher ergebnislos

Im Dezember hatte der ARD-Korrespondent für Polen berichtet, dass es so aussieht, als ob die Ermittlungen im Sande verlaufen werden. Ihm zufolge sagen alle polnischen Behörden, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass Firmen mehr Abwasser als gewöhnlich in den Fluss geleitet haben. Ein Sprecher einer polnischen Umweltorganisation sagt, dass Polen zu viele Genehmigungen für Abwasser-Entsorgung in die Oder erteilt hat - und dass die Vergiftung des Flusses wohl quasi rechtmäßig war. Der ARD-Korrespondent berichtet, dass die polnischen Behörden mehr als 700 Genehmigungen erteilt haben, Abwasser in die Oder oder Oder-Zuflüsse einzuleiten. Nur ein Antrag sei abgelehnt worden. Deutschland fordert von Polen weiter, das Fischsterben aufzuklären.