In den USA soll eine Firma eine Datenbank zur Gesichtserkennung zusammengestellt haben - mit Milliarden Bildern, die im Netz verfügbar waren.

Nach einem Bericht der New York Times sind dafür Bilder von Plattformen wie Facebook und Youtube genutzt worden, die öffentlich zugänglich waren. Die Datenbank soll Bilder von drei Milliarden Menschen weltweit umfassen. Dem Zeitungsbericht zufolge übertrifft deren Dimension alles, was bis jetzt an Datenbanken zur Gesichtserkennung bekanntgeworden ist.

Die Daten werden offenbar von Behörden genutzt. Anbieter der Datenbank ist nach dem Bericht eine Firma namens Clearview. Sie soll den Zugang zu den Daten im letzten Jahr mehr als 600 Behörden angeboten haben.