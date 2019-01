Forscher der Uni von Florida überprüfen jährlich die Berichte über Hai-Angriffe weltweit. In ihrem Bericht für 2018 steht, dass es bestätigte 66 Fälle gab, in denen Haie ohne vorherige Provokation Menschen gebissen haben. Das war deutlich weniger als im letzten Jahr und auch im fünfjährigen Mittel. Vier Hai-Angriffe waren tödlich, auch diese Zahl liegt unter dem Durchschnitt. Die Forscher sagen, dass solche kurzfristigen Schwankungen immer vorkommen können. Grundsätzlich finden sie, dass es verglichen mit der großen Menge von menschlichen Wassersportlern ziemlich wenig Angriffe von Haien gibt. Am gefährdetsten sind Surfer, weil sie wie Haie häufig in der Brandungszone unterwegs sind. Wahrscheinlich werden die Haie durch das Wasser-Gespritze angezogen.

Übrigens sind Menschen für Haie viel tödlicher als umgekehrt. Laut den Forschern werden durch die Fischerei jedes Jahr 100 Millionen Haie und Rochen getötet.