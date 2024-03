Klimaaktivistinnen und -aktivisten weltweit werden immer häufiger verfolgt, verleumdet oder sogar ermordet.

Das sagt die Hilfsorganisation Brot für die Welt in einem Bericht, der dem Evangelischen Pressedienst vorliegt. Laut der Hilfsorganisation wurden 2022 fast 180 Menschen weltweit getötet, die sich für Umwelt und Klima eingesetzt haben. Die meisten Fälle wurden in Lateinamerika registriert. Oft waren es Indigene, die sich zum Beispiel gegen Ölpipelines engagierten - oder dagegen, dass ihnen Land weggenommen wird.

Brot für die Welt sagt, dass der Großteil der Weltbevölkerung in Ländern lebt, in denen Aktivisten unterdrückt werden. Am schlimmsten sei die Lage in Ländern wie Afghanistan, Russland und Venezuela.

Deutschland wurde in dem Bericht zum ersten Mal herabgestuft - unter anderem, weil Klima-Aktivisten in Gewahrsam kamen, bevor sie überhaupt straffällig wurden.