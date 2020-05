Die Corona-Krise wird im Fernsehen und in Online-Medien überwiegend von Männern erklärt.

Expertinnen sind in der Minderheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der MaLisa-Stiftung. Wenn es um Fachwissen ging, wurde im Fernsehen nur in jedem fünften Fall eine Frau befragt. In der Online-Berichterstattung wurden Frauen nur zu rund 7 Prozent als Expertinnen erwähnt.

Für die Untersuchung haben Forschende in der zweiten Aprilhälfte mehr als 170 Info-Sendungen ausgewertet - sowohl von öffentlich-rechtlichen als auch privaten Fernsehsendern. Außerdem wurden zehntauende Artikel in Online-Ausgaben von Printmedien analysiert.

Eine der Auftraggeberinnen ist die Schauspielerin Maria Furtwängler. Sie fordert von Medien in Deutschland, mehr Frauen als Expertinnen in ihre Berichterstattung zu integrieren.