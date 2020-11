Das Unternehmen Labor Berlin will ab nächstem Jahr Laborproben mit Drohnen in der Luft transportieren.

Wie das Gemeinschaftsunternehmen der Kliniken Charité und Vivantes mitteilte, soll so die Transportzeit für dringende Proben deutlich verkürzt werden. Die ersten offiziellen Tests mit den autonomen Fluggeräten haben schon begonnen. Die Drohnen sollen dann zwischen einzelnen Klinikstandorten und dem Zentrallabor fliegen.

In der Schweiz gibt es so etwas schon. Da führt die beteiligte Firma Matternet seit 2017 Transporte per Drohne durch.