Wer seine Wohnung in Großstädten als Ferienwohnung vermietet, muss dafür Steuern zahlen. In einigen Städten braucht man auch eine Sondererlaubnis und muss nachweisen, dass die Wohnung neben der Vermietung noch privat bewohnt wird.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass in Berlin in den letzten Jahren viele Wohnungen illegal vermietet wurden. Die Nachrichtenagentur hat bei den Berliner Bezirksämtern nachgefragt, wie viel Bußgeld seit 2018 verhängt wurde. 2018 wurde die Vermietungsregel verschärft. Seitdem gab es Strafen in Höhe von 3,4 Millionen Euro. Die meisten Verstöße wurden in Friedrichshain-Kreuzberg gemeldet.

Berlin will die Vermietungsregel nochmal verschärfen. Online-Portale wie AirBnb sollen nur noch Angebote veröffentlichen dürfen, die eine Registriernummer haben, also bei den Behörden gemeldet sind. Besonders in Großstädten ist die Vermietung als Ferienwohnung umstritten. Dort ist Wohnraum knapp und teuer und das verschärft sich, wenn Wohnungen nur gekauft oder angemietet werden, um sie an Urlauber zu vermieten.