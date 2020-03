Der Goldene Bär für den besten Film ging an den iranischen Film "There is no evil" über die Todesstrafe. Der iranische Filmemacher Mohammad Rasoulof durfte wegen eines Ausreiseverbots nicht nach Berlin kommen und wurde bei der Gala per Smartphone zugeschaltet. An seiner Stelle nahmen seine in Deutschland lebende Tochter und zwei seiner Produzenten den Goldenen Bären entgegen. Jurypräsident und Schauspieler Jeremy Irons sagte, Rasoulofs Film zeige, wie autoritäre Regimes Menschen zur Unmenschlichkeit zwingen.

Die Silbernen Bären für die besten Darsteller gingen an Paula Beer in "Undine" und Elio Germano in "Hidden Away".

Die Berlinale läuft noch bis heute, sie war die erste unter den neuen Doppelspitze aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek.