In Berlin ist eine Königin gestorben.

Wie der Berliner Tierpark mitteilte, ist die Königin der Nacktmulle gestürzt worden. In den letzten Tagen gab es heftige Kämpfe in dem Gehege, die alte Königin wurde dabei getötet. Nacktmulle sind Nager, die ursprünglich aus Ostafrika stammen. Wie Bienen oder Ameisen leben sie in einem Matriarchat. Für die Forschung sind Nacktmulle spannend, weil sie kaum Schmerz empfinden und immun gegen Krebs sind.

Die alte Nacktmull-Königin war sechs Jahre an der Macht und hat in dieser Zeit etwa 450 Nacktmull-Babys zur Welt gebracht - alle 80 Tage einen neuen Wurf. Wer ihre Nachfolgerin wird, ist noch nicht raus. Bei den Nacktmullen dürfen sich nur die Königinnen fortpflanzen, allen anderen Weibchen ist Paarung untersagt. Der Tierpark wartet jetzt auf den nächsten Nachwuchs, um zu sehen, wer die Nachfolge antritt.