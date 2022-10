Schnecken sind nicht unbedingt dafür bekannt, besonders behaart zu sein.

Aber einige Arten haben tatsächlich Haare, und zwar an ihrem Gehäuse. Das ist auch keine Neuigkeit, sondern schon seit Millionen Jahren so. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt in etwa 99 Millionen Jahre altem Bernstein eine bisher unbekannte, behaarte Landschnecken-Art entdeckt. Das kleine Gehäuse ist von sehr kurzen, borstigen Haaren umgeben, die sich an der Schalen-Öffnung bündeln. Die Auswüchse werden von der obersten, proteinhaltigen Schalenschicht gebildet.

Warum die Tiere Haare haben, ist unklar. Die Forschenden vermuten, dass sie den Schnecken helfen könnten, sich besser an Blättern zu verankern. Die Haare könnten aber auch bei der Wärmeregulierung helfen, weil sich daran kleine Wassertropfen anhaften können. Sie könnten ein Teil der Tarnung sein oder auch eine Rolle bei der sexuellen Selektion haben. Auch heutige Schnecken haben noch verschiedene Dekorationen wie Rippen, Haare, Falten oder Noppen.