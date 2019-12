Oder zumindest Vorläufer von Läusen. Die hat ein internationales Forschungsteam in Bernsteinen in Myanmar entdeckt. In den hundert Millionen Jahre alten Harzstücken waren Dinofedern eingeschlossen. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man außerdem ein paar kleine Punkte. Mesophtirus engeli haben die Forschenden die neue Insektenart genannt. Die Tierchen haben einen ähnlichen Körperbau wie heutige Läuse, mit kräftigen Mundwerkzeugen. Mit denen haben sie wohl kein Blut gesaugt, sondern die Federn angeknabbert - so wie das bestimmte Läuse heute noch bei Hühnern und anderen Vögeln machen. Die Dinofedern im Bernstein waren auch schon ziemlich kaputt.

Das Forschungsteam sagt: Die frühen Läuse sind wohl zur gleichen Zeit entstanden, als sich auch gefiederte Dinos und Vögel verbreitet haben.