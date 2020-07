Einsamer Elefant darf umziehen

Mehr als 30 Jahre lang lebte der Elefant Kaavan in einem Zoo in Pakistans Hauptstadt Islamabad.

Dort war er einsam und oft wurden ihm Ketten angelegt. Berühmt wurde Kaavan vor fünf Jahren, als die Pop-Ikone Cher auf sein Schicksal aufmerksam machte und anfing sich für seine Freilassung einzusetzen. Das hat sie offenbar geschafft, denn der Elefant darf in ein Schutzgebiet nach Kambodscha umziehen. Im Mai hatte es dazu schon ein Gerichtsurteil gegeben.

Wie die Wildtierbehörde mitteilte, werden jetzt die Vorbereitungen für den Umzug getroffen, so dass das Tier in vier Wochen in die Freiheit darf.

Kaavan war als einjähriger Elefant nach Pakistan gekommen. Er war ein Geschenk der Regierung von Sri Lanka.