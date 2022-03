Die Ruinen von Machu Picchu in Peru gehören zu den bekanntesten archäologischen Stätten weltweit.

Ihr heutiger Name könnte allerdings auf einem Missverständnis beruhen. Eine Studie legt jetzt nahe, dass die Inka ihre Stadt in den Anden nicht Machu Picchu nannten, sondern einfach nur Picchu – oder auch: Huayna Picchu, wie die Bergspitze, die häufig auf Fotos hinter der Ruinenstadt zu sehen ist.

Name Machu Picchu taucht erst in US-Notizen auf

Jedenfalls schreiben zwei Forscher in einem Fachmagazin für die Archäologie der Anden, dass sie in älteren historischen Dokumenten keine Anhaltspunkte für den heutigen Namen gefunden haben. Eine Bezeichnung ähnlich "Machu Picchu" taucht demnach erst in den Notizen eines US-Entdeckers auf, der die Inka-Stadt im vergangen Jahrhundert weltbekannt machte. Seine Quelle: ein Landbesitzer aus der Region.

In früheren Aufzeichnungen, aus dem 17. Jahrhundert ist laut Studie dagegen von "Huayna Picchu" die Rede, ähnlich wie in einem Atlas von 1904 – der letzten Quelle vor dem mutmaßlichen Namenswechsel.