Wer als Kind im Ausland gelebt hat, kann davon offenbar als Erwachsener profitieren - und zwar im Beruf.

Das zeigt eine Doktorarbeit aus dem Bereich Personalmanagement an der Universität Vaasa in Finnland. Demnach entwickeln sich Finnen, die als Kinder ins Ausland umziehen mussten, als Erwachsene zu hoch qualifizierten und global orientierten Arbeitskräften. Die Arbeit zeigt, dass die Herausforderungen nach dem Umzug zum Antrieb wurden, um außergewöhnliche Fähigkeiten zu entwickeln. Die Kinder lernen schon früh, sich an eine neue Kultur anzupassen und neue Beziehungen aufzubauen. Die Autorin spricht von sozialen Chamäleons, die besonders gut mit Stress umgehen können. Sie hebt auch hervorragende Sprachkenntnisse hervor.

Unternehmen würden das Potenzial noch nicht vollständig erkennen. Mitarbeiter mit einem solchen Background könnten zum Beispiel wichtige Bindeglieder zwischen einer Muttergesellschaft und ihren ausländischen Tochterfirmen sein.