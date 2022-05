Wie werden Berufe in Film und Fernsehen dargestellt - und welche kommen da überhaupt vor?

Das haben sich Forschende aus den USA angeschaut, anhand von englischsprachigen Film- und Serienproduktionen. Insgesamt hat das Team mit Hilfe künstlicher Intelligenz mehr als 135.000 Produktionen analysiert und berichtet über die Ergebnisse im Fachmagazin Plos One. Die Forschenden schreiben, dass die Häufigkeit, mit der Berufe in Film und Fernsehen auftauchen, stark mit der Bedeutung der Tätigkeiten in der realen Welt zu tun haben. Deshalb waren früher noch mehr Menschen bei schwerer körperlicher Arbeit zu sehen oder beim Militär - heute sind es öfter Forschende oder Künstlerinnen und Künstler.

Verkäufer*Innen haben kein gutes Image

Am positivsten wurden in den vergangenen 70 Jahren laut der Studie Architektinnen und Ingenieure dargestellt. Dagegen wurde Berufe, die mit dem Verkaufen von Waren zu tun haben, generell am negativsten dargestellt.

Die Studie zeigt auch einen Wandel bei der Bezeichnung von Berufen: Im Laufe der Zeit haben sich spezialisierte Bezeichnungen gegen generische immer mehr durchgesetzt - also Kardiologin oder Gynäkologe anstatt von Doktor. Außerdem hat die Zahl der weiblichen Berufsbezeichnungen zugenommen und auch die genderneutraler Bezeichnungen, wie sie im Englischen möglich sind: z.B. "flight attendant" oder "massage therapist".

Die Forschenden betonen, dass sich ihre Studie nur mit englischsprachigen Produktionen beschäftigt, aber dass die Untersuchung von mehr Sprachen und Kulturen zu weiteren interessanten Erkenntnissen führen könnte.