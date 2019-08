Die Süddeutsche Zeitung berichtet über Zahlen einer Jobseite und hat mit Expertinnen gesprochen. Nach der Analyse gibt es montags und dienstags die meisten Anfragen bei der Jobsuche. Im Verlauf der Woche lässt das Interesse dann nach.

Eine Karriereberaterin erklärt das im Zeitungsinterview so, dass viele am Wochenende über ihre Situation nachdenken - und dann am Montag merken, wie blöd sie ihre Arbeit eigentlich finden. Auch eine andere Expertin macht das Wochenende als Ursache für den Jobfrust aus: Da trifft man Freunde, die im Zweifel von ihrer tollen Arbeit erzählen.

Am Wochenende selbst - also in der Freizeit - wird am wenigsten gesucht. Samstag und Sonntag sind die schwächsten Tage nach den Zahlen der Jobseite.