In Kirgistan in Zentralasien sind Online-Pornos jetzt per Gesetz verboten.

Präsident Sadyr Japarov hat die neuen Regeln unterschrieben, mit denen der Staat auch die Kontrolle über den Internetverkehr übernehmen will. Dafür wird ab Mitte kommenden Monats ein staatsnahes Unternehmen zum einzigen Anbieter für internationalen Datenverkehr von und nach Kirgistan. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass Websites auf Anordnung des Kulturministeriums gesperrt werden können. Das Porno-Verbot soll laut dem Büro des Staatschefs die moralischen und ethischen Werte schützen. Kirgistan hat eine überwiegend muslimische Bevölkerung mit 7 Millionen Menschen. Das zentralasiatische Land wurde 1991, nach dem Zerfall der Sowjetunion, unabhängig. Seit dem Machtantritt Japaravos gerät die Demokratie im Land zunehmend unter Druck.