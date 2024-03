Füchse schnappen sich vom Bauernhof gerne mal ein Huhn.

In Australien haben Forscherinnen und Forscher jetzt untersucht, was Hütehunde dagegen ausrichten können. Das Team hatte in zwei Test-Gebieten Hühnchen-Knochen vergraben - um Füchse gezielt anzulocken. Außerdem liefen in der Gegend Hütehunde herum. Ergebnis: Je größer die Wahrscheinlichkeit war, auf einen Hütehund zu treffen, desto seltener ließen sich die Füchse blicken. Die Forschenden sagen: Die Füchse reagierten wahrscheinlich auf Geräusche oder Duftmarken, die die Hunde hinterließen, und gingen ihnen dann aus dem Weg.

Auch Füchse profitieren

Allein die Anwesenheit der Hunde kann laut Studie einen Geflügelbestand schützen. Außerdem könnten Hütehunde der Artenvielfalt nützen: Wenn Füchse und andere Jäger seltener Landwirtinnen und Landwirten in die Quere kommen, werden sie auch seltener selbst geschossen. Ob Hüte-Hunde aber zum Beispiel auch Wölfe abschrecken können, wurde so bisher nicht untersucht.