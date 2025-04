Mehr Tempolimits und generell weniger Autos in der Innenstadt:

Seit Jahren ist Paris dabei, den Autoverkehr zu begrenzen. Immer wieder schaut sich das höchste Verwaltungsgericht in Frankreich an, wie die Verkehrswende so läuft. Und das sagt: Die Maßnahmen in der Hauptstadt haben dazu geführt, dass die Luft sauberer geworden ist.

Das Verwaltungsgericht schreibt, dass 2019 noch 400.000 Menschen im Großraum Paris einer hohen Stickstoffdioxid-Belastung ausgesetzt waren. 2023 lag die Zahl bei nur noch 5.000. Das Gericht gibt auch einen Ausblick: Es geht davon aus, dass Paris durch weitere Tempolimits und zusätzliche Maßnahmen nächstes Jahr alle Grenzwerte einhalten könnte.

2017 hatte das Verwaltungsgericht den französischen Staat verurteilt, weil die Luftverschmutzung in mehreren Ballungsräumen oberhalb der Grenzwerte lag. Seitdem haben viele Städte in Frankreich strengere Regeln zum Beispiel für den Autoverkehr eingeführt. Laut Gericht konnte die Luftverschmutzung inzwischen landesweit gesenkt werden.