Das Problem an Plastikmüll ist, dass er oft nicht recycelt wird, sondern irgendwo in der Natur landet.

Dort können die einzelnen Teilchen zwar immer kleiner werden, aber komplett können sie nicht von der Natur abgebaut werden. Allerdings gibt es in der Natur bestimmte Enzyme, die Plastik zumindest in seine einzelnen Bestandteile zerlegen können. Das könnte eine große Hilfe dafür sein, Kunststoff zu recyceln.

Forschende aus Schweden haben in einer großen Studie weltweit nach solchen Enzymen gesucht - und 30.000 unterschiedliche gefunden. Die Enzyme waren zum Beispiel in Bakterien im Meer oder in Böden. Es gibt auch Insekten, die Plastik fressen und zerlegen. Die Forschenden sagen: Dort, wo besonders viel Plastikmüll vorkommt, entwickeln Organismen Strategien, um ihn zu zerlegen.

Der nächste Schritt wäre laut den Forschenden, die Enzyme, die sie gefunden haben, genauer zu untersuchen. Vielleicht könnten sie irgendwann in Recycling-Anlagen eingesetzt werden und dabei helfen, altes Plastik für andere Zwecke neu zusammenzusetzen.