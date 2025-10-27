Gestorben wird immer - das ist ein geflügeltes Wort unter Bestattern.

Inzwischen gilt aber in Deutschland auch, dass mehr gestorben wird. Und: Es arbeiten auch mehr Menschen als Bestatterin oder Bestatter. Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen vorgelegt. Ende letzten Jahres waren knapp 900 Menschen in der Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren. Inzwischen arbeiten deutschlandweit mehr als 26.000 Menschen in dem Bereich.

Denn die werden in einer alternden Gesellschaft auch immer häufiger benötigt. Letztes Jahr sind in Deutschland etwa eine Million Leute gestorben. 2014 waren es noch gut 130.000 Menschen weniger.