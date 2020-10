Ein kurzer Trip zu zwei Millionen Sternen

Es ist vermutlich recht unwahrscheinlich, aber: FALLS ihr vorhattet, zwei Millionen Sterne zu besuchen, haben zwei Forscher dafür jetzt die perfekte Route ausgerechnet.

Sie haben berechnet, welcher Weg der kürzeste wäre, wenn man hintereinander zu allen nachgewiesenen Sternen in unserer Galaxie will, die in einem bestimmten Sternen-Katalog verzeichnet sind. Das sind gut zwei Millionen. Die beiden Wissenschaftler schreiben, dass der kürzeste Weg, alle Sterne zu besuchen, etwa 94 Millionen Lichtjahre lang ist. Um das in einem Menschenleben zu schaffen, bräuchten wir definitiv einen Warp-Antrieb, also wir müssten schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit.

Den Wissenschaftlern ging es darum, komplexe Routen-Probleme zu lösen, mit leistungsfähigen Codes. Sie wollen ihr System gern weiter verbessern und haben angekündigt, dass sie jedem Geld zahlen, der ihnen einen kürzeren Weg zwischen den Sternen zeigt. Forschende machen dieses Rechen-Experiment schon länger, weil sie Strategien finden wollen, wie solche komplexen Berechnungen am besten klappen.