Menschen bewegen sich offenbar innerhalb von Städten nach festen Mustern.

Ein Forschungsteam vom MIT in den USA hat anonymisierte Handy-Bewegungsdaten aus Ballungsräumen aus aller Welt ausgewertet, darunter Boston, Lissabon, Singapur und Dakar. Insgesamt flossen Daten von mehr als vier Millionen Menschen in die Studie ein.

Heraus kam eine klare Beziehung zwischen der Entfernung zu einem Ort und der Häufigkeit der Besuche. Das entspricht natürlich dem, was man vermuten würde: Zum Bäcker um die Ecke gehen wir mehrmals pro Woche, zum coolen Vintage-Store am anderen Ende der Stadt nur einmal im Monat. Empirisch nachgewiesen wurde das bisher aber nie. Und die Forschenden waren selbst erstaunt, dass sie ein extrem regelmäßiges Gesetz fanden, das sich in eine mathematische Formel bringen lässt. Sie nennen es das Besuchsgesetz und haben festgestellt, dass es weltweit gilt - zumindest in Städten.

Ein Beispiel: Auf einem belebten Platz kommen und gehen Menschen. Das sieht zufällig und chaotisch aus, aber der Studie zufolge sind diese Bewegungen strukturiert und vorhersehbar. Die Forschenden sagen, dass sich mit ihrer Formel berechnen lässt, wie viele dieser Menschen aus einem, zwei oder zehn Kilometern Entfernung kommen und wie viele einmal, zweimal oder zehnmal im Monat zu Besuch sind.

Die Formel könnte zum Beispiel Stadtplanerinnen und Stadtplanern helfen, Verkehrsflüsse zu organisieren und Pandemieforschende unterstützen, die die Ausbreitung eines Virus begrenzen wollen.