Messungen von Forschern der Villanova Universität in Pennsylvania zeigen, dass der Stern Beteigeuze noch nie so schwach geleuchtet hat wie momentan. Er könnte kurz vor der Explosion stehen - oder sogar schon längst explodiert sein, denn Beteigeuze ist etwa 700 Lichtjahre von der Erde entfernt. Was wir von ihm sehen, ist schon Vergangenheit.

Wenn der Stern wirklich stirbt, wäre das von der Erde aus nicht zu übersehen. Beteigeuze hat den tausendfachen Durchmesser unserer Sonne. Bei seiner Supernova erwarten Experten eine 16.000-fache Steigerung seiner Leuchtkraft. Für Beobachter auf der Erde würde das bedeuten, dass die Supernova mindestens so hell wäre wie der Mond.

Die letzte mit bloßem Auge sichtbare Supernova in unserer Galaxie hat der Philosoph und Astrologe Johannes Kepler im Jahr 1604 dokumentiert.