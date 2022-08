Der Beutelwolf soll nach Tasmanien zurückkehren.

Dafür wollen Forschende die ausgestorbene Tierart klonen - mit Hilfe von Genproben aus Museen. Für das Projekt haben sich Forschende der Uni Melbourne zusammengetan mit dem US-Unternehmen Colossal. Das arbeitet seit dem vergangenen Jahr auch an geklonten Mammuts. Um den Beutelwolf zu klonen, wollen die Forschenden auf die Stammzellen einer verwandten Beuteltier-Art zurückgreifen und dort die Beutelwolf-Gene einfügen, um Embryonen zu schaffen. In sechs bis zehn Jahren soll das erste Tier auf die Welt kommen.

Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, trifft das Vorhaben nicht nur auf Enthusiasmus. Kritiker halten es für unwahrscheinlich, dass man ausreichend Beutelwölfe im Labor züchten kann, um eine ganze Population wiederherzustellen. Außerdem sei die Frage ungeklärt, wie man für genug genetische Vielfalt sorgen will.

Der Beutelwolf war ein Raubtier, das man am ehesten mit dem Wolf vergleichen kann. Die Tiere wurden in Tasmanien von europäischen Siedlern ausgerottet, 1936 starb das letzte bekannte Exemplar in einem Zoo.