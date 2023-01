In Japan werden die Menschen immer älter - in kaum einem anderen Land der Welt gibt es so viele Frauen und Männer über 65. Gleichzeitig sinkt die Geburtenrate.

Ministerpräsident Fumio Kishida sieht sein Land deshalb "an der Grenze zur Unfähigkeit". Wenn es so weitergeht, schätzen Fachleute, wird Japans Gesellschaft bis 2060 um fast ein Drittel geschrumpft sein. Regierung will Kinder an erste Stelle setzen Kishida hat angekündigt, dass seine Regierung Kinder an erste Stelle setzen und Familien mehr fördern will. Zum ersten Mal soll eine eigene Regierungsbehörde sich nur darum kümmern. Unter anderem soll es mehr Geld für Familien geben. Denn hohe Lebenshaltungskosten in Japan halten viele Menschen davon ab, Kinder zu bekommen. Auch im Nachbarland China ist die Geburtenrate stark gesunken - vor allem wegen der staatlichen Geburtenkontrolle in der Vergangenheit. Letzte Woche hat das Statistikamt in China zum ersten Mal seit 60 Jahren bekannt gegeben, dass die Bevölkerung schrumpft.