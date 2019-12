Man könnte denken, dass Krokodile an Land nur im Watschel-Gang unterwegs sind. Aber tatsächlich können viele Arten hoppeln wie Hasen oder sogar galoppieren wie Pferde.

Bisher war das nur von wenigen Arten bekannt. Ein Forschungsteam hat per Videobeweis in einem Zoo in Florida aber belegt, dass noch mindestens sieben weitere Krokodil-Arten hoppeln oder galoppieren können. Und es könnten sogar noch mehr sein, vermuten die Forschenden im Fachjournal Scientific Reports. Gleichzeitig sagen sie aber, dass Alligatoren und Kaimane nicht im Galopp unterwegs sind.

Warum es diese Unterschiede bei den Gangarten gibt, ist nicht ganz klar. Aber am Ende werden sowohl Krokodile als auch Alligatoren ziemlich schnell: Alle untersuchten Arten schaffen 18 Stundenkilometer.

Forscher John Hutchinson hat mehrere Beispiele getwittert, darunter auch ein hoppelndes Krokodil: