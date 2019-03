Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Langzeitstudie Motorik-Modul. Die hat die Bewegung von tausenden 4- bis 17-Jährigen in Deutschland untersucht, unter anderem mit Bewegungssensoren. Dabei kam raus, dass es zwar eine Rekordzahl von Kindern in Sportvereinen gibt. Der Bewegungsmangel im Alltag nimmt aber immer weiter zu. Der Karlsruher Sportwissenschaftler, der die Studie betreut, sagt, dass es ein Minus an Bewegung gibt. In den letzten 12 Jahren ist die Alltags-Aktivität der Kinder und Jugendlichen demnach im Schnitt um 37 Prozent gesunken. Das entspreche mehr als einer halben Stunde pro Woche.

Besonders betroffen sind Mädchen, insbesondere Mädchen mit Migrationshintergrund. Woran das liegt, ist unklar. Der gestiegene Medienkonsum ist nicht unbedingt Schuld. Denn auch Kinder, die weniger im Netz unterwegs sind, bewegen sich nicht zwangsläufig mehr.