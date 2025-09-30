Hunde und Katzen können ja bekanntlich kaum verschiedener sein.

Auch bei der Orientierung. Hunde suchen im Garten zum Beispiel immer wieder die gleichen Orte auf, Katzen gehen lieber neue Wege. Auch bei wilden Katzen- und Hundeartigen lässt sich das beobachten - das zeigen Bewegungsdaten von mehr als 30 Arten, die Forschende ausgewertet haben. Von Hundeartigen wie Füchsen und Kojoten und Katzenartigen wie Luchsen, Löwen oder Pumas. Im Fachmagazin PNAS schreibt das Team, dass das Verhalten vielleicht mit den unterschiedlichen Fähigkeiten zur Orientierung zu tun hat. Hundeartige können besser riechen - ihnen fällt es also möglicherweise leichter, bekannte Strecken wiederzufinden und Routen zu etablieren als Katzenartigen.

Lange dachte man, dass sich alle Raubtiere beliebig in ihrer Umgebung bewegen. Die neuen Erkenntnisse helfen beim Tierschutz, zum Beispiel, wenn es um die Übertragung von Krankheiten geht, oder um Räuber-Beute-Beziehungen.

