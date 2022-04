Zum ersten Mal im Leben das Bewerbungsmaterial für einen Vollzeit-Job zusammenzustellen, kann ganz schön viel Zeit kosten.

Eine Forscherin aus Glasgow weist darauf hin, dass dazu auch gehören sollte, dass man sich seine eigenen Aktivitäten in sozialen Netzwerken noch mal genau ansieht. Mit ihrem Team hat die Forscherin festgestellt, dass junge Leute oft nicht alles auf dem Schirm haben, was sie mal gepostet haben. Die Offenheit im Netz zu privaten Themen wie Gesundheit, Schwangerschaft, Partyverhalten oder Drogenkonsum kann schaden, ebenso wie alte Posts, die man heute vielleicht nicht noch mal so schreiben würde.

Im Onlinemagazin The Conversation empfiehlt die Forscherin deswegen, die eigenen Accounts vor Bewerbungen im Zweifel aufzuräumen oder auf privat zu schalten. In sozialen Netzwerken gar nicht auffindbar zu sein, kann aber auch schaden. Denn Online-Sichtbarkeit kann bei künftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auch die eigene Glaubwürdigkeit erhöhen.