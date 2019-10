Eine Studie von Forschenden der renommierten Uni Yale in den USA kommt aber zu dem Ergebnis, dass sich Personalverantwortliche zuerst ein Bild vom sozialen Status des Kandidaten oder der Kandidatin machen - und zwar schon wenige Sekunden, nachdem die Person angefangen hat zu sprechen.

Die Forschenden ziehen ihre Erkenntnisse aus fünf verschiedenen Studien. In den ersten vier ging es darum, dass ein Mensch nur sieben zufällige Wörter sagen muss, bis wir anhand der Aussprache auf den sozialen Status schließen können. In der fünften Studie sollten sich 20 Bewerberinnen und Bewerber in einer Audioaufnahme kurz beschreiben. Dann hörten sich Personalverantwortliche die Mitschnitte an, um die Personen anschließend zu bewerten - ohne in deren Lebensläufe zu schauen. So wurden Kandidatinnen und Kandidaten aus höheren Gesellschaftsschichten als kompetenter und passender für die Stelle eingeschätzt als welche aus niedrigeren Schichten - obwohl die tatsächlichen Kompetenzen noch gar nicht abgefragt wurden.