Die Unterschiede in der Bezahlung von Gering- und Besserverdienenden in Deutschland sind etwas kleiner geworden - zum ersten Mal seit Jahren.

Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat den rechnerischen Stundenlohn der oberen und unteren zehn Prozent der Einkommensbezieher verglichen. Zuletzt bekamen die Spitzenverdienenden demnach noch durchschnittlich 3,27 Mal so viel wie Geringverdienende. Vier Jahre vorher war es noch 3,48 Mal so viel. Als Hauptgrund für den etwas kleineren Unterschied nennen die Statistiker die Einführung des Mindestlohns.

Zu den Top-Verdienenden gehörten laut der Untersuchung 2018 Leute mit einem Bruttostundenlohn ab etwa 32 Euro. Die zehn Prozent mit dem geringsten Stundenlohn bekommen weniger als etwa 9,70 Euro.