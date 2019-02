Zu diesem Ergebnis sind Forscher der Uni Minnesota in den USA gekommen. Sie haben Menschen im Alter von 23 Jahren und später noch mal mit 32 zu ihren Beziehungen und ihrem Umgang mit Stress befragt. Als die Testpersonen 37 Jahre alt waren, wollten die Forscher von ihnen wissen, wie gut sie schlafen konnten. Am Ende kam raus, dass diejenigen, die mit 23 in einer erfüllten Partnerschaft waren, mit 32 weniger Stress hatten und mit 37 besser schliefen.

Die Forscher sagen, zu Beziehungen gehört auch ein gemeinsames, regelmäßiges Schlaf-Verhalten. Und das spiele eine wichtige Rolle für die langfristige Gesundheit. So könnten gute Beziehungen im jungen Erwachsenenalter den Stress-Pegel im späteren Leben senken.