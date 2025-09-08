Mit dem Partner oder der Partnerin über andere tratschen tut der Beziehung gut: Paare, die das tun, sind offenbar glücklicher und fühlen sich enger miteinander verbunden.

Darauf deutet eine kleine Studie im Journal of Social and Personal Relationships hin: Dafür bekamen 76 Paare ein tragbares Aufnahmegerät, das zufällig Gesprächsausschnitte im Alltag aufzeichnete. Ergebnis: Im Schnitt verbrachten die Paare knapp 40 Minuten pro Tag mit Klatsch, davon rund 30 Minuten nur miteinander. Wer mehr tratschte, berichtete von höherem Glück und einer engeren Bindung zum Partner oder der Partnerin. Besonders auffällig war das bei gleichgeschlechtlichen Frauenpaaren, die sowohl am meisten klatschten als auch die höchste Beziehungsqualität angaben.

Die Forschenden sagen, dass Lästern als soziales Bindungsritual wirken kann: Es signalisiert Zusammenhalt, erleichtert es, Erwartungen abzustimmen und kann gemeinsame Erinnerungen schaffen.