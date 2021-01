Auf einmal ist man nicht mehr allein zu Hause - ständig funkt einem der oder die andere dazwischen.

Ein US-Wissenschaftler hat untersucht, was es für Ehepaare bedeutet, wenn sie wegen der Corona-Pandemie mehr zu Hause sind. Dafür hat er mehr als 160 Menschen zwischen 18 und 74 Jahren befragt. Dabei kam heraus, dass die Menschen, die sich von ihren Partnern in ihrer täglichen Routine gestört fühlten, negative Gefühle entwickelten. Sie gaben an, häufiger traurig oder verärgert zu sein. Sie neigten auch eher zu der Aussage, ihre Ehe stecke in Schwierigkeiten.

Der Forscher befasst sich mit der so genannten Theorie der Beziehungsturbulenz. Da geht es um Übergangsphasen oder unsichere Zeiten, die manche Beziehungen negativ beeinflussen können, andere nicht. Eigentlich geht es dabei um Paare, bei denen einer länger im Ausland war oder bei denen die Kinder ausgezogen sind.

Der Rat des Forschers: Paare, die sich mit dem Tagesablauf des anderen auseinandersetzen, Strategien entwickeln und die Prioritäten des anderen ernst nehmen, haben weniger negative Emotionen.