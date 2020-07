Am Ende ist die Liebe eben ein wirklich kompliziertes Ding.

Ein Wissenschaftsteam aus den USA wollte wissen, ob es Merkmale gibt, an denen man schon am Anfang erkennen kann, welche Beziehung glücklich wird. Dafür haben sie Interviews von mehr als 11.000 Paaren aus fast 30 Langzeituntersuchungen mit Hilfe von Algorithmen untersucht. Ergebnis: Ob eine Beziehung glücklich wird, liegt vor allem daran, wie die einzelne Person sie wahrnimmt. Individuelle Merkmale, zum Beispiel der Charakter der jeweiligen Partner fallen nicht so ins Gewicht.

Dabei gibt es aber ein paar Beziehungs-Merkmale, die bei glücklichen Partnern immer wieder auftauchen: An erster Stelle steht die Frage, wie stark sich der oder die andere in die Beziehung einbringt. Weitere Faktoren sind Verbundenheit, Anerkennung durch den anderen und die Frage, ob das mit dem Streiten und dem Sex klappt. Aber auch hier galt: Ob jemand eine Beziehung im Verlauf von Monaten oder Jahren immer noch als glücklich empfand, ließ sich aus den Fragebögen, die er oder sie dazu ausgefüllt hatte, nicht zuverlässig vorhersagen.