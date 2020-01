Nach einem Bericht des MDR werden mehr als 30 Lastwagen-Ladungen Schnee aus der Arena auf Schalke nach Oberhof transportiert. In dem Fußballstadion in Gelsenkirchen hatte es am Wochenende auch einen Biathlon-Wettbewerb gegeben, für den jedes Jahr tonnenweise Kunstschnee in einer Skihalle produziert werden. Dieser Schnee ist in Gelsenkirchen liegen geblieben und wird jetzt nach Thüringen transportiert.

In Oberhof im Thüringer Wald fangen nächste Woche die Weltcup-Rennen an. Da hat es allerdings zu wenig geschneit. Nach Angaben der Initiatoren haben auch knapp 40 Schneekanonen nicht gereicht, um dort genügend Schnee zu produzieren.