Biber helfen möglicherweise gegen Folgen des Klimawandels.

Eine Studie der Universität Stanford zeigt, dass die Dämme der Tiere sich positiv auf die Qualität des Wassers auswirken können - und so zum Beispiel Algenblüten verhindern. Diese schaden sonst nicht nur Tieren und Pflanzen, sondern produzieren von Fall zu Fall auch Klimagase wie Methan.

Die Forschenden haben in ihrer Studie am Colorado River analysiert, dass mithilfe der Biberdämme zum Beispiel viel Stickstoff aus dem Wasser gefiltert werden kann - die Basis für Algenwachstum. Das liegt wohl daran, dass ein Biberdamm wie bei einem natürlichen Hochwasser wirkt. Durch die größere Menge wird mehr Wasser in den Boden gedrückt - und dort teilweise mit der Hilfe von Mikroorganismen gereinigt.