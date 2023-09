Das fordern Führungskräfte und Teams großer Bibliotheken in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Zu den bisher mehr als 500 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern zählen etwa der Generaldirektor der Staatsbibliothek Berlin, der Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek oder die Vorsitzende des Berufsverbands Information Bibliothek. In dem offenen Brief beschreiben sie die Bibliotheken als Orte, die lebenslanges Lernen und gesellschaftlichen Dialog ermöglichen.

Bibliotheken müssten gerade an Sonn- und Feiertagen regulär öffnen dürfen - so wie andere Kultureinrichtungen auch. Laut dem Brief sind das oft die einzigen Tage, an denen Familien, Alleinerziehende oder Menschen, die viel arbeiten, überhaupt Zeit hätten.

Die Bibliotheken argumentieren, dass die Sonntags-Öffnung rechtlich möglich ist - dank einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag, die nur noch nicht umgesetzt wurde. Die geplante Änderung des Bundesarbeitszeitgesetzes biete die Gelegenheit, sonntags auch Fachpersonal zuzulassen.