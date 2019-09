So oder ähnlich geht ein Partytalk schon seit fast 25 Jahren. Die sogenannte Bielefeld-Verschwörung behauptet, dass es die Stadt eigentlich gar nicht gibt.

Das Jubiläum hat das Bielefelder Stadtmarketing zum Anlass genommen, unter dem Hashtag #bielefeldmillion das Ende einer Verschwörung auszurufen. Zwei Wochen lang konnten Menschen an die Stadt schreiben, um zu beweisen, dass es Bielefeld nicht gibt. Preisgeld: angeblich eine Million. Letzte Nacht war Deadline und jetzt hat die Stadt mitgeteilt, dass mehr als 2000 E-Mails eingegangen sind, viele davon aus dem Ausland: unter anderem Beweis-Versuche aus der Quantenphysik oder philosophische Essays. In knapp zwei Wochen soll rauskommen, was mit dem Preisgeld passiert.

Die Verschwörung geht zurück auf einen Text, der 1994 im Internet erschien. Ein Informatikstudent wollte sich damals wohl über Verschwörungstheorien lustig machen.