Jedes fünfte Bienenvolk hat den Winter offenbar nicht überlebt.

Nach Angaben des Fachzentrums für Bienen und Imkerei in Deutschland sind die Verluste mit mehr als 21 Prozent sehr hoch. Allerdings seien sie nicht ungewöhnlich: Alle zwei bis vier Jahre käme es dazu.

Dieses Jahr ist der Grund vor allem die Varroa-Milbe. Sie lebt als Parasit an Honigbienen und vermehrt sich in der Brut des Bienenstocks. Das Saarland, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind der Umfrage nach am stärksten betroffen. Das könnte auch mit der schlechteren Vorjahres-Honigernte im Südwesten zusammenhängen. Denn das bedeute für die Insekten weniger Futtervorräte, mehr Stress und mehr Krankheiten.

Letztes und vorletztes Jahr starben 15 und 13 Prozent der Bienenvölker im Winter ab. Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage unter 10.000 Imkerinnen und Imkern. Die Fachleute erwarten aber dennoch ein gutes Honigjahr, falls das Wetter in den nächsten Wochen trocken und frühlingshaft bleibt.