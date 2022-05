Auch Bienen können wohl mit einer bestimmten Ernährung Krankheiten vorbeugen.

Ein Forschungsteam aus London hat sich angeschaut, welche medizinische Eigenschaften Nektar für Bienen hat. Die Frage war, ob manche Nahrung die Tiere mehr als andere gegen einen bestimmten Darmparasiten - einen Einzeller - (namens Crithidia bombi) schützt. Die Forschenden wurden beim Erdbeerbaum fündig – die Sträucher werden oft auch in Parks gepflanzt. Eine Verbindung aus dem Nektar der Blüten half den Bienen, sich gegen die Darmparasiten zu schützen. Eine ähnliche Wirkung hatte der Stoff aus den Blüten für Linden für Hummeln. Nachgewiesen wurde die Wirkung sowohl in Experimenten in der Petrischale als auch mit den Tieren selbst.

Die Forschenden hoffen, durch die Erkenntnisse Bienen besser vor Krankheiten schützen zu können. So könnten zum Beispiel die Erdbeerbaum-Sträucher öfter an Feldrändern gepflanzt werden, um den Bienen den heilsamen Nektar anzubieten.