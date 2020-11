Welche Bienenarten kennen wir? Die Honigbiene - klar - vielleicht noch eine Waldbiene, aber dann hört es auch schon auf.

Dabei gibt es etwa 20.000 Bienenarten weltweit: kurzzungige und langzungige, mit und ohne Stacheln, Bienen, die als Single leben oder die in großen Staaten. Im Fachmagazin Current Biology präsentieren Forschende jetzt einen Bienenatlas, für den sie mehr als fünf Millionen Einzeldaten ausgewertet haben. Die Herausforderung dabei: Den Forschenden zufolge hat nur etwa jedes zehnte Land der Welt einen Überblick über die eigene Bienenpopulation.

Der Bienen-Atlas soll dabei helfen, die Informationslage zu verbessern. Er zeigt zum Beispiel, dass es die meisten Bienenarten nicht etwa in den Tropen gibt, wie es oft bei Säugetieren der Fall ist. Stattdessen leben sie lieber in warmen, trockenen Gebieten: in Australien, Südafrika oder dem Nahen Osten. Das liegt daran, dass Bienen auf Blüten angewiesen sind. In den Tropen sind die Entfernungen zwischen Blüten meist größer. Regnet es aber in einem Trockengebiet, dann folgt eine Explosion an Blüten - kurze Wege und ein Fest für eine Vielzahl von Bienenarten.