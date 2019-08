Honigbienen werden so richtig fleißig, wenn sie Nektar und Pollen bekommen, der auch etwas Koffein enthält. Das nutzen manche Pflanzen aus und fügen ihrem Nektar Koffein hinzu, investieren dann aber möglichst wenig Energie in den Zuckergehalt von Nektar und Pollen. Die Bienen und Hummeln hier fallen darauf rein: Sie sind aktiver, erhöhen die Befruchtung, sammeln aber unter Umständen Futter mit weit weniger Zucker. Das kann ihnen selbst oder der Kolonie auf Dauer schaden.

Forschende aus Deutschland und Brasilien wollten wissen, ob es den Bienen in Brasilien genauso geht. Dort leben Wildbienenarten, die keinen Stachel haben. In einem Versuch boten sie den stachellosen Bienen Lösungen mit unterschiedlich viel Zucker und Koffein an. Dabei zeigte sich: Die stachellosen Bienen fliegen auf Zucker. Wie viel Koffein in der Lösung war, war ihnen dagegen egal.

Die Forschenden können sich vorstellen, dass die Bienen mittlerweile immun gegen die Wirkung von Koffein sind - schließlich wird in Brasilien seit fast 300 Jahren Kaffee angebaut.

Die Studie wurde im Journal of Experimental Biology veröffentlicht.