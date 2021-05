Die Varroa-Milbe macht Imkern auf der ganzen Welt Sorgen.

Denn der Schädling schwächt Honigbienen und macht sie anfällig für Krankheiten. Und einige Arten der Milbe sind mittlerweile resistent gegen die chemischen Mittel, mit denen sie bekämpft werden. Forschende aus den USA haben nun eine neue Methode entwickelt, um die Milben loszuwerden. Sie setzen auf auf einen eigens gezüchteten Schimmelpilz.

Schon die Wildform dieses Pilzes tötet die Milben - sie ist aber nicht sehr effizient, weil sie mit der Hitze im Bienenstock nicht klarkommt. Dort herrschen im Sommer etwa 35 Grad Celsius. Die neu gezüchtete Variante hat laut den Forschenden mit diesen Temperaturen kein Problem. Sie sei außerdem für Bienen völlig harmlos.

Die Forschenden wollen ihren neu gezüchteten Pilz nun in Freilandversuchen testen. Langfristig hoffen sie, dass er in den USA eine Zulassung als Mittel gegen die Varroa-Milbe bekommt. In etwa zehn Jahren könnte es so weit sein.