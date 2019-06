Die Bienenwolfnester stehen in der Regel an sonnigen Stellen und ragen tief in den Boden rein. Das macht das Klima in den Brutzellen warm und feucht. Gut für die Larven - aber schlecht für die Honigbienen, die den Bienenwolf-Larven als Futter kredenzt werden. Unter denselben Bedingungen im Labor verschimmeln die Honigbienen-Beutetiere innerhalb kürzester Zeit. Warum sie in den Bienenwolfnestern länger frisch bleiben, hat jetzt ein deutsches Forschungsteam herausgefunden: Die Larveneier sondern ein Gas ab, das Schimmelpilze effektiv abtötet - nämlich Stickstoffmonoxid. Mit dem Sauerstoff in der Luft reagiert es zu Stickstoffdioxid. Das sind beides eigentlich sehr giftige Gase, und ihre Konzentration in den Brutzellen übersteigt die EU-Grenzwerte für Städte sogar um ein Vielfaches. Für das Forschungsteam ist es deswegen eine spannende neue Frage, herauszufinden, wie die Bienenwolf-Larven das überleben. Die Studie ist im Fachmagazin eLife erschienen.