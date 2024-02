Euch reichen die rund 20.000 Biersorten weltweit nicht? Kein Problem, die Forschung macht euch neue.

Ein Wissenschaftler aus Chile stellt mit seinem Team neue Stämme von Brauhefe im Labor her. Momentan ist es nämlich so: Jedes Pils, Lager und andere untergärige Biere werden mit der gleichen Hefesorte hergestellt. Die ist eine Kreuzung von zwei Hefesorten. Wie es der Zufall so will, wurde vor einigen Jahren auf Birken in Patagonien quasi der wilde Urururahn einer dieser beiden Hefepilze gefunden. Und genau den hat sich die Forschungsgruppe in Chile ins Labor geholt und züchtet damit neue Kreuzungen, die wieder neue Eigenschaften mit sich bringen.

In einer noch nicht begutachteten Studie erklärt die Gruppe, dass sie anhand der genetischen Eigenschaften schon bewerten kann, wie gut eine neue Kreuzung Malzzucker in Alkohol umwandelt. Das Bier daraus sollte auch anders schmecken. Jetzt muss nur noch jemand versuchen, mit der neuen Hefe zu brauen.